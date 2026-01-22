Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Volkan Arslan konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Nusaybin sınırında bayrağımıza yapılan alçak saldırıya tepki gösteren Volkan Arslan'ın, türkülerini elinde Türk bayrağıyla seslendirmesi dinleyicilerden büyük alkış aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ocak ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Volkan Arslan Türk Halk Müziği Konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde Volkan Arslan, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Karadeniz'in ve Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren sanatçı salondaki kalabalığı coşturdu.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Nusaybin sınırında bayrağımıza yapılan alçak saldırıya da tepki gösteren Arslan, elinde Türk Bayrağıyla 'Çırpınırdı Karadeniz' adlı türküyü seslendirirken aynı zamanda parçaya eşlik eden dinleyicilerden büyük alkış aldı. Karadeniz türkülerinin ağırlıkta olduğu gecede, kemençe eşliğinde horon halkaları kuran davetliler keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, sanatçı Volkan Arslan'a plaket takdim etti.

ETKİNLİKLERE DAVET

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği konser verecek. Ayrıca; 23 Ocak Cuma günü saat 18.00'da Araştırmacı-Yazar ve Öğretim Görevlisi Veysel Usta'nın sunumuyla, Prof. Dr. Feridun M. Emecen'in konuk olacağı 'Fetih ve Sonrası: Osmanlı Şehzadeleri ve Trabzon' konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.00'de 'Sizi Bir Yerden Seviyor Muyum?' adlı yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek.

24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te 'Dile Benden Ne İstersen' adlı çocuk tiyatrosu izleyiciyle buluşacak. 25 Ocak Pazar günü saat 14.00'te 'Tospik'in Hikayesi' adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. 30 Ocak Cuma günü saat 20.00'de 'Şoför Nebahat' adlı yetişkin tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te ise 'Nasreddin Hoca'dan Fıkralar' adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ücretsiz olduğu hatırlatılarak tüm vatandaşlar Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliklere davet edildi.