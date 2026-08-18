Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula programı kapsamında yapılan yatırımları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kula Belediyesi ile ortak yürütülen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Alım Noktası inşaatını inceleyen Başkan Dutlulu, yatırımların Kula'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

MANİSA (İGFA) - İl genelindeki yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerinin artması, ürünlerinin daha kolay satılması amacıyla Kula'da, Kula Belediyesi işbirliğiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Noktası inşa ediyor. Devam eden inşaatı yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Dutlulu'ya incelemesinde Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, daire başkanları, ilgili daire müdürleri de eşlik etti.

'YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI'

Besim Dutlulu, 'Kula'da kırsala ve çiftçimize destek için yaptığımız projemizin önündeyiz. Yaklaşık 40 milyonun üzerinde maliyetle yüzde 65'i tamamlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Noktası yapıyoruz. Çiftçilerimiz burada alım satım yapabilecek, Toprak Mahsulleri Ofisi alım satım yapabilecek. Çiftçilerimize destek olmuş olacağız. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde emeği olan herkese teşekkür ederiz. Kula çiftçimiz için, Kula Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmaya devam edecek. Kula'mıza hayırlı olsun' dedi.

'BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİ İLE PROJE GELİŞTİRDİK'

Hikmet Dönmez, 'Sizin adınıza Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kula ilçesi en fazla hayvancılığın ve kuru tarımın yapıldığı ilçe. Buna karşılık burada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yerinin ve yetkililerinin olmamasından dolayı çiftçilerimizin mağdur olduğunu gördük. Bu mağduriyeti gidermek amacıyla bir proje geliştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da projeye severek destek verdi. 53 dış mahalle, 7 merkez mahalle olmak üzere bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hububat sezonunda hizmete sunacağız. Şimdiden Besim Başkana çok teşekkür ederim' diye konuştu.