Mudanya Belediyesi, ilçe girişinde denize karşı faaliyet gösteren mülkiyetindeki taşınmazını 31 Ağustos 2026'da 7 yıllığına yeniden kiraya vermek için ihaleye çıkarıyor. Aylık kira bedeli 900 bin TL + KDV olarak belirlenen taşınmaz için muhammen bedel 75 milyon 600 bin TL. Aynı taşınmaz daha önce hem kiralama hem de satış yoluyla ihaleye çıkarılmış ancak sonuçlanmamıştı.

BURSA (İGFA) - Deniz Dalgıç başkanlığındaki Mudanya Belediyesi, ilçenin dikkat çeken ticari taşınmazlarından biri olan ve halen Tirilye Muhallebicisi'nin faaliyet gösterdiği belediye mülkiyetindeki iş yeri yeniden ihaleye çıkarma kararı aldı.

Ömerbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi No:91-93 adresinde bulunan, 1495 ada 2 parseldeki bin 396 metrekarelik taşınmaz kapalı teklif usulüyle 7 yıllığına kiralanacak. İhale, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.15'te Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi Başkanlık Makamı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından taşınmaz için belirlenen aylık kira bedeli 900 bin TL + KDV olarak belirlendi. İlanda ihalenin muhammen bedel 75 milyon 600 bin TL, geçici teminatı ise 2 milyon 268 bin TL olarak duyuruldu.

KİRALAMA OLMAYINCA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI..!

Mudanya Belediyesi'ne ait taşınmazın ihale geçmişi de dikkat çekiyor. Söz konusu iş yeri, 26 Mart 2026 tarihinde Mudanya Belediyesi tarafından 3 yıllığına aylık 735 bin TL bedelle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ancak ihale gerçekleşmemişti. Belediye daha sonra aynı taşınmazı 17 Haziran 2026'da satışa çıkarma kararı aldığı imar durumu 'bahçeli kargir gazino ve otel' olarak belirtilen taşınmaz için 75 milyon TL muhammen satış bedeli ve 2 milyon 250 bin TL geçici teminat belirlense de bu ihale de sonuçlanmamıştı.

DEMOKRASİ PLATFORMU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Taşınmazın satışa çıkarılması döneminde Mudanya Demokrasi Platformu da karara tepki göstermişti. Platform, Mudanyalıların uzun yıllardır Koç Restaurant ve Otel, son dönemde ise Tirilye Muhallebicisi olarak bildiği taşınmazın satışına ilişkin yaptığı açıklamada, belediyelerin temel görevinin kâr etmek değil, kamu yararını korumak olduğunu savunmuştu.

Platform açıklamasında, yerel yönetimlerin kamusal mülkleri satmak yerine koruması ve halkın kullanımına sunması gerektiğini belirterek, 'halkçı belediyecilik' anlayışının kamu mallarının korunmasıyla mümkün olacağını ifade etmişti.

Satış ihalesinin de sonuçlanmamasının ardından Deniz Dalgıç başkanlığındaki Mudanya Belediyesi, yaşanan bu tepkilerden iki ay sonra yeni bir ihale süreci başlattı. Taşınmaz için bu kez 7 yıllık kiralama yöntemini tercih etti.

Yeni ihalede aylık kira bedelinin önceki kiralama ihalesindeki 735 bin TL yerine 900 bin TL'ye yükselmesi de dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi 1950'li yıllarda Mudanya Belediyesi tarafından işletilen sahil gazinosu ve halk terası işlevi gören bina; ilçede 1960 yılında kapılarını açan ve tam 55 yıl boyunca kesintisiz olarak 'Koç Restaurant ve Otel' adıyla faaliyet göstermekteyken, 2015 yılı Mayıs ayında dönemin belediyesi ile işletmeci aile arasında kira artışı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında işletme kapanmıştı. Binanın boşalmasının ardından yerel yönetim, aynı yıl Ramazan ayında yapıyı geçici olarak belediye iftar çadırına dönüştürmüş, her akşam yaklaşık 800 kişiye iftar yemeği verilmişti. 2016 yılında 10 yıllığına çıkarılan kiralama ile söz konusu belediye taşınmazı 'Tirilye Muhallebicisi' adıyla faaliyet göstermekteydi.