Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında yürütülen 'Youth in Action for Food Waste Reduction (Act4Food)' projesi; Avusturya, Türkiye, Bulgaristan, Letonya ve Macaristan'dan gençleri bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Projeye Türkiye'yi temsilen katılan Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencileriyle uluslararası platformda önemli bir başarıya imza attı.

Proje kapsamında düzenlenen kültür gecesinde; Avusturya, Letonya, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye'den katılan gençler, kendi ülkelerinin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı buldu. Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise sergiledikleri performanslarla geceye damga vurdu.

Okul öğrencileri, Türk mutfağının zenginliğini tanıtarak katılımcılardan büyük beğeni toplarken, geleneksel dans gösterileri ile kültürel mirası başarıyla yansıttı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türk müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kültürler arası etkileşimin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bu anlamlı gecede, öğrenciler ülkemizi başarıyla temsil ederken, uluslararası dostlukların gelişmesine de katkı sağladı.

Okul Müdürü Ömer Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 'Öğrencilerimizin uluslararası projelerde aktif rol alması, onların hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından son derece kıymetlidir.

Bu tür projeler sayesinde öğrencilerimiz farklı kültürleri tanırken, kendi kültürlerini de en güzel şekilde temsil etme fırsatı bulmaktadır. Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Avrupa projelerinde yer almaya ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.'

Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç ise süreçle ilgili şunları ifade etti: 'Act4Food projesi, gençlerde gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çok değerli bir çalışmadır. Avusturya, Letonya, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye'den gelen öğrencilerin birlikte çalışması, hem kültürel etkileşimi artırmakta hem de ortak bir çevre bilinci oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin kültür gecesinde sergiledikleri performans ise gurur vericidir.'

Erasmus+ projeleri kapsamında gerçekleştirilen bu tür faaliyetler, gençlerin kültürel farkındalıklarını artırırken, sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli bireyler yetişmesine önemli katkılar sunmaktadır