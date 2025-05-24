Düzce'de vinç işi yapan esnaflar ve operatörleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla konvoy yaptı.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Vinç firmaları ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapılan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış çok sayıda vinç, çekici ve otomobil yer aldı.

Hal Kavşağı önünden hareket eden konvoyun turu, Kültür Merkezi önünde son buldu.

Filistin ve Türk bayrağı açılan etkinlikte dualar edildi, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.