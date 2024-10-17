BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER, tüm üyelerinin katıldığı kahvaltı ile yeni döneme merhaba dedi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yaptıkları yardım ve organizasyonlarla adlarından sıkça bahsettiren BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER 21 Masa'da düzenlenen kalhvaltı ile yeni döneme merhaba dedi. Tüm üyelerin katıldığı kahvaltılı toplantı neşe içinde geçti.

Uzun bir aradan sora buluşmanın heyecanı yaşayan Veteran BUSADER üyeleri bol bol sohbet etme imkanın buldu.

Sezonun ilk toplantısında tüm üyeler ile birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk yeni dönemde çok başarılı işlere imza atacaklarını belirterek üyelerden büyük bir özveri beklediğini söyledi.

Deniz Cantürk'ün konuşmasının ardından söz alan BUSADER Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle de bir konuşma yapararak şunları söyledi. '' BUSADER Federasyonu olarak Yenilebibilir Dümya için el ele mottosuyla iki dönem boyunca çevremizi daha güzelleştirmeye yeşili önermeye ve dönüşümü gerçekleştirmek için gerçekleştirmek için seçici projeler yapmaya soyundum. Bu anlamda hedefimiz hem topluma eğitim anlamında farkındalıklar yaratmak. BUSADER Ormanı hedefiyle yeşile önem vermek. Çöpe atma dönüştür sloganıyla hiç bir şeyi çöpe atmadan tekrar yeni bir şeye dönüştürmeyi hedeflemek. Atıkları toplamak.

Plastik ayıklarından uzak durmak ve dönüşemeyen hiç bir şeyi kullanmamak ana hedeflerimiz. Yaptığımız projelerle topluma örnek olmaya çalışacağız. Kar bon ayak izimizi hesabını çıkararak daha aaz çevreye zarar verme tarzda yaşam şeklini benimsemeye çalışacağız. Otomobiller yerine kısa mesafelerde bisikletle daha az enerji yakacak vasıtalarla değerlendirmeye çalışacağız. Bu anlamda Çok hedefimiz ve projelerimiz var, hep birlikte yaşayıp göreceğiz'' dedi