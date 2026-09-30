TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos ayında yıllık yüzde 33,29 arttı. Aylık bazda yüzde 2,87 artışın olduğu H-ÜFE'de en yüksek yıllık artış ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gösterdi.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi. Bu grubu; yüzde 32,79 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 30,44 ile idari ve destek hizmetleri, yüzde 28,69 ile bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 27,53 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ve yüzde 21,71 ile gayrimenkul hizmetleri izledi.

AYLIK ARTIŞTA DA ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA ÖNE ÇIKTI

Ağustos ayında bir önceki aya göre de en yüksek artış yüzde 3,99 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Aynı dönemde idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65 artış gerçekleşti.