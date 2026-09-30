İşgücü istatistiklerine yönelik Ağustos ayı verilerini yayımlayan TÜİK'e göre, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine düştü.

ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 seviyesine geriledi.

İSTİHDAM ARTTI

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı ağustosta değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı. İşgücü sayısı ise 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi oldu.

KADINLARDA İŞSİZLİK DAHA YÜKSEK

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 13'E İNDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta 0,5 saat artarak 42,5 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 31 seviyesine yükseldi. TÜİK ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının da yüzde 20,2 olduğunu bildirdi.