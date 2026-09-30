Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2022-2026 döneminin son Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dört yıllık görev sürecinde sanayicilerle ortak akıl ve istişare içinde çalıştıklarını belirterek, aynı anlayışla Kayseri sanayisinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, son dört yıllık dönemde KAYSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleriyle birlikte üyelerin sorunlarının çözümü, Kayseri sanayisinin gelişimi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla istişare içerisinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ana gündemlerinin her zaman üyelerin sorunları, çözüm önerileri ve sanayi sektörünün ülke ekonomisi açısından taşıdığı önem olduğunu belirten Özkaya, 'Ana gündemimiz her zaman ve her toplantıda; üyelerimizin sorunları, çözüm önerileri ve sanayi sektörünün ülkemiz için ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğu ile ilgiliydi' ifadelerini kullandı.

Özkaya, 'Maalesef coğrafyamızdaki gerilimlere her gün yenileri eklenmekte, mevcut durum tabir yerindeyse içinden çıkılmaz bir hâl almaktadır. Her ne kadar Türkiye olarak basiretli bir dış politika ile gerilimin ve çatışmanın bir tarafı olmamış olsak da petrol, doğal gaz ve emtia tedarikinin ve fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi; biz sanayiciler olarak yükselen girdi maliyetleri, tedarik ve nakliye sorunları, zorlaşan finansal koşullar ve ezici Uzak Doğu rekabeti ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır' diye konuştu.

Bu tablonun Türkiye ve dünya ekonomisi açısından ekonomik stresin devam edeceği anlamına geldiğini belirten Özkaya, Türkiye'nin savaş bölgelerinin hemen yanı başında bulunmasının tüm sanayi sektörlerini ve sanayicileri olumsuz etkilediğini söyledi.

'Üretimin Zayıflaması En Büyük Tehlikedir'

2026 yılında büyüme hedefinin yüzde 3 olduğu bir dönemde sanayinin, özellikle de emek yoğun sektörlerin büyüme rakamları içerisindeki negatif ayrışmasına dikkat çeken Özkaya, sektörlerin kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkaya, 'Önümüzdeki süreçte üretimin çok kıymetli olduğu göz ardı edilmeden, sektör ayrımı yapılmaksızın destek mekanizmaları uzun vadeli olarak düşünülmelidir. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki enflasyonla mücadelenin en etkin yolu verimli üretimdir. Enflasyonla mücadelenin sanayinin üretim gücünü zayıflatmaması en büyük isteğimizdir' dedi.

Üretimin zayıflamasının gelecekte üretim ve istihdam açısından önemli riskler doğurabileceğini ifade eden Özkaya, 'Üretimin zayıflaması demek, talep üzerinden çözmeye çalıştığımız enflasyon probleminin gelecekte bir üretim ve istihdam riskiyle karşılaşacağımız manasına gelmesidir. İleriye doğru üretim ve yatırım iştahının azalması, üretime soğuk bakılması ülkemizin geleceği için en büyük tehlikedir' şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 4 Ekim'de yapılacak organ seçimleriyle yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını belirterek, 'Bu vesileyle, geride bıraktığımız dört yıla kısaca bakmak istiyorum' dedi.

'Kayseri Sanayici Üretmeye Devam Etti'

Pandeminin etkilerinin devam ettiği bir dönemde göreve başladıklarını kaydeden Büyüksimitci, son dört yılda yüksek enflasyon, artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, ihracat pazarlarındaki değişimler ve küresel rekabetin sanayicilerin gündeminde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Tüm bu zorluklara rağmen Kayseri sanayicisinin üretmeye, istihdamını korumaya ve ihracatını artırmaya devam ettiğini vurgulayan Büyüksimitci, KAYSO olarak bu süreçte sanayicinin yanında olduklarını belirterek, 'Sorunlarımızı ilgili mercilere taşıdık. Çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve iş dünyamızın diğer temsilcileriyle istişare ettik' dedi.

'Çalışmalarımızı Ortak Akılla Yürüttük'

Geride kalan dört yılda KAYSO olarak birçok alanda somut çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyüksimitci, 'Model Fabrikamızla sanayicimizin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Erciyes OSB'nin kuruluşunu tamamlayarak önemli bir yatırım alanını Kayseri sanayisine kazandırdık. Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB projemizde önemli bir aşama kaydettik. Geri dönüşüm ve yeşil dönüşüm konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. E-ihracat alanında üyelerimizin yeni pazarlara ulaşmasına katkı sağladık. Mesleki eğitimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda projeler geliştirdik. KAYSO Akademi ile firmalarımızın yönetim, ihracat ve insan kaynağı kapasitesini geliştirmeye çalıştık. Girişimlerimiz sonucunda faaliyete geçen Gümrüklü Hava Kargo Sahası ile Kayseri ihracatının lojistik imkânlarını güçlendirdik. Yeni organize sanayi bölgelerimiz, İncesu OSB iltisak hattı ve savunma-havacılık ekosistemimiz için ilgili kurumlarımızla yakın iş birliği yürüttük' dedi.

Bu çalışmaların ortak aklın ürünü olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, 'Bu çalışmaların hiçbiri tek bir kişinin veya tek bir kurumun gayretiyle ortaya çıkmadı. Meclisimizle birlikte yaptık. Yönetim Kurulumuzla birlikte yaptık. Meslek Komitelerimizle birlikte yaptık. Üyelerimizin görüş ve önerileriyle şekillendirdik. Kısacası ortak akılla hareket ettik' diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Teşekkür

Konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür eden Büyüksimitci, Hisarcıklıoğlu'nun Kayseri ve sanayicilerin gündemine gösterdiği yakın ilgi, yol göstericiliği ve desteğine dikkat çekti. Büyüksimitci, 'İki dönemdir TOBB Yönetim Kurulunda birlikte görev yaparken, Kayseri'nin ve sanayicimizin gündemine gösterdiği yakın ilgiye, yol göstericiliğine ve desteğine bizzat şahidim' dedi. Büyüksimitci, KAYSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerine de tecrübeleri, yapıcı değerlendirmeleri ve Odanın kurumsal hafızasına sundukları katkılar için teşekkür etti.

'Ortak Paydamız Kayseri, Ortak Hedefimiz Daha Güçlü Bir Sanayi'

4 Ekim'de yapılacak organ seçimlerine de değinen Büyüksimitci, seçimlerin kurumların yenilenmesinin ve hizmet iradesinin tazelenmesinin doğal bir parçası olduğunu söyledi. 'Biz bu süreci bir ayrışma vesilesi değil, KAYSO'yu ve Kayseri sanayisini daha ileri taşıma yarışı olarak görüyoruz' diyen Büyüksimitci, yeni dönemde Meclis ve Meslek Komitelerinin aynı hizmet anlayışı ve yenilenen bir heyecanla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Başkan Büyüksimitci, 'Bizim için esas olan unvanlar değil; birlikte verdiğimiz emek, kurduğumuz gönül bağı ve Kayseri sanayisine hizmet etme irademizdir' diyerek, KAYSO'nun kapısının ve gönlünün bütün üyelere açık olmaya devam edeceğini söyledi.

'Çünkü bizim ortak paydamız Kayseri, ortak hedefimiz daha güçlü bir sanayi ve daha güçlü bir Türkiye'dir' ifadeleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni Dönemin Öncelikleri

Yeni dönemde sanayicinin rekabet gücünün artırılması, ihracat ve yatırımların geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirten Büyüksimitci, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere sanayinin geleceğini ilgilendiren alanlarda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Yapay zekânın üretimden kaliteye, bakımdan enerji yönetimine, finanstan karar süreçlerine kadar sanayinin farklı alanlarında doğru ve güvenli biçimde kullanılmasını destekleyeceklerini belirten Büyüksimitci, mobilya, elektrikli ev aletleri, kablo, makine ve metal gibi güçlü sektörlerde ölçek, tasarım, markalaşma ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Savunma, havacılık, elektronik ve diğer teknoloji yoğun alanlarda yeni yatırımların önünü açacak çalışmalar yapılacağını, gençlerin sanayiyle buluşması ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesinin de öncelikler arasında yer alacağını kaydeden Büyüksimitci, yeni dönemin çalışma anlayışını şöyle özetledi: 'İstişareyi sürdüreceğiz. Ortak akılla hareket edeceğiz. Sanayicimizin sorunlarını ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz.'

'En kıymetli kazanımımız birlik ve beraberliğimizi korumamız'

Konuşmasının sonunda geride kalan dört yılın en önemli kazanımının birlik ve beraberliğin korunması olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, 'Zaman zaman farklı düşündük; ancak birbirimizi dinlemekten, istişare etmekten ve ortak bir yol bulmaktan vazgeçmedik' dedi.

Meclisin gerçek gücünün farklılıkları ortak hedefler etrafında buluşturabilmek olduğunu belirten Büyüksimitci, geride bırakılan dönemde emeği bulunan Meclis Başkanına, Meclis Başkanlık Divanına, Yönetim Kurulu üyelerine, Meslek Komitelerine ve Oda çalışanlarına teşekkür etti.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerine de teşekkürlerini ileten Büyüksimitci, Meclis üyelerine dört yıl boyunca verdikleri emek, destek ve katkılar için şükranlarını sundu.

Büyüksimitci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Bu dört yıllık yolculuğun sonunda hepinizden helallik diliyorum. Benden yana varsa hakkım, helal olsun. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişareyle Kayseri sanayisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin Odamız, sanayicilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'