Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'nda yeni bir uygulamanın başlatıldığını açıkladı. Buna göre, 100 milyon TL ve üzeri yatırım tutarına sahip, teşvik belgesi bulunan tüm imalat sanayii yatırımları belirlenen şartlarla Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) kapsamına alınacak.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımların finansmana erişimini hızlandıracak yeni uygulamanın devreye alındığını duyurdu.

Bakan Kacır, bugüne kadar 530 milyar lira yatırım tutarına sahip 84 projenin uygun koşullu finansmana yönlendirildiğini, toplam bütçesi 750 milyar TL olan YTAK Programı kapsamında yeni ve daha geniş kapsamlı bir dönemin başlatıldığını belirtti.

100 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ YATIRIMLAR KAPSAMA GİRECEK

Yeni uygulamayla imalat sanayiine yönelik teşvik belgesi bulunan 100 milyon TL ve üzeri tutardaki yatırımlar için Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecek. Proje Bazlı Destekler ile Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi bulunan yatırımcılar ile Stratejik Yatırım Belgesi alan yatırımcılara doğrudan ÖFB verilecek.

Diğer teşvik belgeli yatırımlar ise katma değer potansiyeli, verimlilik ve sektörel etki, ekonomiye hızlı katkı ve Ar-Ge yetkinliği kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Bu değerlendirmede 50 ve üzeri puan alan yatırımlar ÖFB almaya hak kazanacak.

YATIRIMIN YÜZDE 50'SİNE KADAR KREDİ İMKÂNI

ÖFB sahibi yatırımlar, bankalara başvurarak 1 milyar TL'ye ve yatırım tutarının yüzde 50'sine kadar YTAK kredisi kullanma imkânı elde edecek. Bakan Kacır, uygulamanın Türkiye'nin sanayileşme sürecini güçlendirmeyi ve stratejik yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesini amaçladığını belirterek, Türkiye'ye değer katan yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurguldı.

Yatırımcılar başvurularını yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.