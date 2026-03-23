ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini güçlendirmek amacıyla, yüksek gelir elde eden ancak doğru beyanda bulunmayan 16 bin 300 mükellefin inceleneceğini duyurdu.

Bakan Şimşek, tüm mükellefleri yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye davet etti.

Paylaşımında, 'Vergide adaleti güçlendirmek için yüksek gelir elde etmesine rağmen doğru beyanda bulunmayanlara yönelik incelemelerimiz sürüyor. Tüm mükelleflerimizi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz' ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, vergi denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/2035993912108568798

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yapılacak denetimler kapsamında tespit edilen mükelleflerle iletişime geçilecek ve gerekli işlemler başlatılacak. Söz konusu bu hamle, gelir beyanında eksiklik ya da yanlışlık olan yüksek gelirli vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.