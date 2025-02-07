Sakarya Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla yeni bir uygulamaya imza atıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakaryalıların şehrin geleceği ile ilgili fikir, görüş ve projelerini geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, şehrin yarınlarının inşası için sözü vatandaşa verdi. 3 farklı başlıkla sakarya.bel.tr adresinde erişime açılan uygulamayla 1 milyon Sakaryalı görüşlerini, düşüncelerini ve projelerini tek bir tıkla Büyükşehirle paylaşabilecek.

YENİ BİR UYGULAMA

Daha önce ‘Vatandaş Memnuniyeti’ anketi, ‘Senin Şehrin Senin Planın’ ve ‘Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’ ile şehrin geleceğinde vatandaşların görüşlerini, fikirlerini alan Büyükşehir Belediyesi, Sakaryalıların şehir ile ilgili proje fikirlerini paylaşabileceği yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

DEĞİŞİMİN PARÇASI

"Projeni Bizimle Paylaş, Katıl, Öner, Değişimin Parçası Ol!" sloganıyla geliştirilen bu yenilikçi uygulama sayfası sakarya.bel.tr adresinde erişime açıldı.

Bu sayesinde Sakaryalılar, şehrin geleceğini şekillendirecek projeleri doğrudan sunma imkânı bulacak.

NASIL KATILACAKSINIZ?

Proje fikirlerini sunmak isteyenler https://ulakbel.sakarya.bel.tr/WebBasvuru/proje#/ linki üzerinden ulaşabileceği başvuru formuyla; kimlik ve iletişim bilgilerini, projenin konusu ve ek dosyaları, projenin hangi alanda fayda sağlayacağını belirterek katılabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Proje başvuruları sürekli açık olacak ve katılımcılar diledikleri zaman başvuru formunu doldurabilecek.

Başvurular, Büyükşehir’in uzman ekipleri tarafından teknik ve sosyal etki kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek. Uygulanabilir bulunan projeler, şehrin gelişimi için hizmet odaklı yol haritasına eklenerek hayata geçirilecek.