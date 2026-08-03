Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Türkiye'de icra dosyası sayısının 25 milyonu aşmasının ekonomik sorunların boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, borçlu vatandaşların yeniden ekonomik hayata kazandırılması için 12 maddelik çözüm önerisi sundu.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, yaptığı açıklamada Türkiye'de icra dosyası sayısının 25 milyonu aşmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal sonuçları da bulunan önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti. Durgut, borçluluk nedeniyle aile birliğinin, toplumsal huzurun ve üretim hayatının olumsuz etkilendiğini belirterek, sorunun çözümü için kapsamlı ve sürdürülebilir adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda 12 maddelik çözüm önerisi paylaşan Durgut, borçların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılması, faiz ve gecikme faizlerinin yeniden düzenlenmesi, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme planlarının oluşturulması ile arabuluculuk ve uzlaşma mekanizmalarının daha etkin kullanılmasını önerdi.

Açıklamada ayrıca ilk konut, temel ev eşyaları ve geçim kaynağı olan araçların sosyal politikalarla korunması, gelir kaybına uğrayan vatandaşlara geçici ödeme ertelemesi sağlanması, üretime ve istihdama katılan borçluların teşvik edilmesi, KOBİ'ler ile esnafa uygun finansman ve yapılandırma desteği verilmesi gerektiği ifade edildi. Durgut, finansal okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ödeme gücü bulunmayan vatandaşlara yönelik sosyal destek mekanizmalarının oluşturulması, icra dairelerinde dijitalleşmenin hızlandırılması ve enflasyonu düşürerek alım gücünü artıracak ekonomik politikaların kararlılıkla uygulanmasının da çözüm sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Alacaklıların hukuki haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Durgut, bunun yanında borçlu vatandaşların da insan onuruna yakışır koşullarda yeniden ekonomik hayata kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.' ifadelerini kullandı.