Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska'yı makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen ziyarette, gazetecilerin vize süreçlerinde yaşadığı sorunlar ve bu konuda sağlanabilecek kolaylıklar ele alınırken, iki ülke gazetecileri arasında geliştirilebilecek mesleki iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tuzladan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sıcak gelişmeleri ve giderek güçlenen dostluk ilişkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Özellikle gurbetçi sezonunda Bulgaristan gümrüklerinde yaşanan yoğunluk ile iki ülke sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Tuzladan, Edirne'de görev yapan gazetecilerin sınır kenti olmanın sorumluluğuyla her iki ülkedeki gelişmeleri yakından izlediğini ifade etti.

Karşılıklı iş birliği ve ortak projeler konusunda Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska'dan destek isteyen Başkan Gökhan Tuzladan, 'Bulgaristan'daki meslektaşlarımızı Edirne'de ağırlamaktan büyük onur duyarız. Yıllardır iki ülke arasında çeşitli görüşmeler yapıldı ancak somut adımlar yeterince atılamadı. Bizler göreve gelir gelmez bu konuda somut çalışmalar yapmayı hedefledik. Amacımız, Türkiye ve Bulgaristan'daki gazetecileri bir araya getirerek ortak projeler üretmek, mesleki iş birliklerini geliştirmek ve kalıcı dostluk köprüleri kurmaktır. Bu zeminin hazırlanması konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz.' dedi.

Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Edirne basınını yakından takip ettiğini söyledi. Kentte yaşanan gelişmeleri Edirne'deki haber siteleri ve gazeteler aracılığıyla düzenli olarak takip ettiğini belirten Kafedjiyska, iki ülke gazetecileri arasında kurulacak iş birliklerini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Edirne Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan özel hediye Başkonsolos Radoslava Kafedjiyska'ya takdim edildi.

Ziyarete Edirne Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcıları Mehmet Şenol ve Tamer Yavuz, Genel Sekreter Necmi Engin ile Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yeşim Dramalı da katıldı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.