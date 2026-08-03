mir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 770 numaralı Torbalı Aktarma Merkezi - Selçuk otobüs hattını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı.

İZMİR (İGFA) - Konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, halktan gelen istekler doğrultusunda seferlerini de güncellemeye devam ediyor. ESHOT, Torbalı Aktarma Merkezi'nden hareket ederek Selçuk'a giden 770 numaralı hattı, günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı. Bu sayede Torbalı'dan yola çıkanlar için denize ulaşmak kolaylaştı. Aktarmalarla yaklaşık 1,5 - 2 saat arası süren yolculuk, yapılan düzenlemeyle 30 - 35 dakikaya kadar düştü. Yeni düzenlemeden vatandaşlar da oldukça memnun kaldı.

Hafta içi Selçuk'tan 09.10 ve 16.45 seferleri Pamucak'tan başlıyor. Torbalı'dan 07.40 ve 15.20 seferleri Pamucak'ta son durak yapıyor. Cumartesi; Selçuk'tan 09.50, 11.00, 17.30 ve 18.40 seferleri Pamucak'tan başlıyor. Torbalı'dan 08.20, 09.30, 16.00 ve 17.10 seferleri Pamucak'a ulaşıyor. Pazar ise Selçuk'tan 09.50 ve 17.30 seferleri Pamucak'tan kalkıyor. Torbalı'dan da 08.20 ve 16.00 seferleri Pamucak'ta sona eriyor. Pazar günleri semt pazarı nedeniyle hatta sefer yapan otobüsler Belevi Durağı'ndan dönüş yapıyor.

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Muratbey Mahallesi Muhtarı Ferit Başarkan, 'Böyle bir şey organize edildiği için Başkan'ımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Mahallemizde ve Torbalı genelinde, vatandaşlarımızın isteklerini böyle bir sefer koyarak yerine getirmiş oldu. Vatandaşlarımız buradan direkt Pamucak'a denize gidip tekrar dönüş sağlayabilecekleri için teşekkür ediyorum' dedi.