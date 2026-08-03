Düşük karbon teknolojilerine yönelik uluslararası Ar-Ge projelerini destekleyen EUREKA Kümesi Eurogia2030'un 31. çağrısı başvuruya açıldı. Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı projeler için son başvuru tarihi 29 Ekim 2026 olarak açıklandı.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, düşük karbon teknolojileri alanında uluslararası Ar-Ge iş birliklerini teşvik eden EUREKA Kümesi Eurogia2030, 31. proje çağrısını başlattı.

Çağrı kapsamında, sürdürülebilir çevrenin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Program, ekonomik büyümeyi destekleyecek ve toplumsal fayda üretecek uluslararası Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Bu yılki çağrıda 4 temel Ar-Ge alanı ön plana çıktı. Bunlar; karbonsuz enerji arzı, yeşil mobilite ve akıllı şehirler, akıllı konutlar ve yapılar ile biyo-kaynaklar ve çevre olarak sıralandı.

Çağrı kapsamında ayrıca dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ, blokzincir, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri, 5G/6G, insansız hava araçları, sensör teknolojileri, yeni malzemeler, varlık yönetimi ve geri dönüşüm gibi dönüştürücü teknolojilerin de projelerde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Uluslararası iş birliğine dayalı yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar, Eurogia2030'un 31. Çağrısı'na 29 Ekim 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.