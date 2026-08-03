Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Silifke Mahalle Muhtarları Toplantısı'nda, mahalle muhtarları yerel yöneticilerle bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen, Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda; muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken, ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıya 81 muhtar katılım sağladı.

Muhtarlardan iletilen talepler doğrultusunda çözüm süreçlerinin ortak planlamayla yürütülmesi ve benzer istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürülmesi hedefi ile gerçekleşen toplantıda; Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi arasındaki hizmet koordinasyonunun geliştirilmesi, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

KÖKTEN: 'EN KALİTELİ HİZMETİ EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞTIRMANIN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIZ'

Silifke halkı, muhtarlar ve yöneticiler olarak güçlerini birleştirdiklerini, bunun da olumlu yansımalarının Silifke'nin çehresine yansıdığını aktaran Silifke Belediyesi Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, yerel yönetimlerle muhtarlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının, hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını aktardı.