Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalara planlı şekilde müdahale ederek ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri,

kent merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda eş zamanlı çalışmalar yürütürken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları da aralıksız hayata geçiriyor.

ULAŞIM DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELİYOR

Sürdürülen çalışmalar kapsamında yol bakım ve onarımları, asfalt yenileme ve yama uygulamaları, ISU çalışmaları sonrası bozulan yolların reglaj ve iyileştirme işlemleri, kaldırım ile parke tamiratları, yağmur suyu tahliyesini sağlayan V kanal temizlikleri ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Planlama doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahalede bulunarak ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyor.

Gece gündüz demeden görev yapan Büyükşehir ekipleri, İzmit'in farklı mahallelerinde yürüttüğü koordineli çalışmalarla ulaşım altyapısını daha dayanıklı ve güvenli hale getiriyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan ekipler, ilçenin her noktasında hizmet üretmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.