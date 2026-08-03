İzmir'de Karabağlar Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan sahipsiz atık sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü kurumlar arası koordinasyon çalışmalarını yeni bir toplantıyla devam ettirdi. İlçenin her yıl 80 milyon TL'si sahipsiz atıklara gidiyor.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Atık Yönetim Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Koordinasyon Toplantısı'nda, çevreyi tehdit eden sahipsiz atıkların neden olduğu kamu kaynağı kaybı, denetim süreçleri ve kurumların sorumlulukları tüm yönleriyle ele alındı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Mühendisleri Odası, Terziler Odası, Oto Tamirciler Odası, Mobilyacılar Odası ile çevre ve atık yönetimi alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Helil Kınay, sahipsiz atık sorununun yeni bir konu olmadığını, yaklaşık iki yıldır ilgili kurumlarla düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirerek kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Çevrenin korunmasının yalnızca belediyelerin değil, tüm kamu kurumlarının, meslek odalarının, işletmelerin ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kınay, kalıcı sonucun ancak herkesin kendi görevini eksiksiz yerine getirmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

HER YIL 80 MİLYON LİRALIK EK YÜK

Karabağlar Belediyesi'nin kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen çevre sağlığı ve kent estetiğinin zarar görmemesi için sahipsiz atıkları toplamak zorunda kaldığını belirten Başkan Kınay, bunun belediyeye her yıl yaklaşık 80 milyon TL ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Kınay, 'Bu yalnızca ekonomik bir yük değil; aynı zamanda zaman, emek ve işgücü kaybıdır. Bu kaynakları sahipsiz atıkların toplanmasına değil, parklarımıza, yollarımıza, sosyal destek projelerimize ve yeni hizmetlere ayırmak istiyoruz. Bu toplantının amacı da belediyenin tek başına üstlenmek zorunda kaldığı bu yükü, ilgili kurumların kendi sorumluluklarını yerine getirmesiyle azaltmaktır.' dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin yalnızca temizlik çalışmaları yürütmediğini, denetim ve yaptırım mekanizmalarını da etkin şekilde kullandığını vurgulayan Kınay, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Hizmetleri Ekibi'nin kaçak moloz, mobilya atıkları, ağaç dalları ve işletme kaynaklı atıklara yönelik düzenli denetimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu kapsamda 1 Nisan 2024 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında 707 idari işlem uygulanırken, toplam 4 milyon 70 bin 462 TL idari para cezası kesildi. Atık bırakılmasının yoğun olduğu bölgelere 10 güvenlik kamerası yerleştirilerek denetimler artırıldı.

Öte yandan belediye ekipleri, sahipsiz mobilya ve hacimli atıkların toplanması için gün boyunca çok sayıda araç ve personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buna rağmen sorunun kaynağında önlenememesi nedeniyle belediye, kendi görev alanı dışında kalan önemli bir yükü de üstlenmeye devam ediyor.