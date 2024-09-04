İSTANBUL (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatılarak, kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğü koordinesinde başlandığı açıklandı.

Paylaşımda, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.