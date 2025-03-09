Van-Tahran yolcu treninin Tahran’dan bugün hareket etti. Van’dan Tahran’a ilk sefer 10 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler neticesinde Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliğinin bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, "Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." dedi.

SEFERLER HAFTADA İKİ KEZ KARŞILIKLI...

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak.

Söz konusu trenin bugün Tahran’dan hareket edeceğini, Van’dan ise Tahran’a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Van-Tahran Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan, Van’dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştirecekler." dedi.

Van-Tahran Yolcu Treni’nin çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu projenin Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.