Van Erciş'te okuma yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin Van Gölü kıyısındaki teknede düzenlediği etkinlikte eğlendi.ANKARA (İGFA) - Van'a bağlı Erciş ilçesindeki Osmangazi İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Burcu Barış, okuma yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre çevre bilinci kazanmaları amacıyla önce Van Gölü kıyısında öğretmenleriyle temizlik yapan öğrenciler, daha sonra teknedeki programa katıldı. Burada öğrencileri için sobada kestane ve patates pişiren Barış, çocuklarla oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Etkinlikte öğrencilerine çevre bilincini de aşılamaya çalıştığını anlatan sınıf öğretmeni Burcu Barış, çevreyi korumanın önemi hakkında öğrencilerle konuştuklarını belirterek, ödüllendirmek amacıyla tekne gezisi düzenlediklerini, birlikte dans ederek, oyunlar oynadıklarını söyledi. Hayatlarında ilk defa tekneye binen bazı çocuklar ise, mutluluklarını dile getirdi.