Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, 9 günlük maratonunu sonlandırdı

VAN (İGFA) - Van'da her akşam Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda gerçekleşen konserlerde ağırlanan kalabalıklar, son konser gününde de coşkulu bir ambiyans oluşturdu.

Kendine özgü yorumu ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan Bayhan, festivalin kapanışına damga vurdu. Bayhan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda konser verdi. Sanatçı; 'Yakamoz' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Farklı dönemlerden eserleri kendine has yorumuyla repertuvarında bir araya getiren Bayhan, konser boyunca dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kendine özgü sahne duruşuyla dikkat çeken sanatçı, repertuvarında yer verdiği birbirinden özel şarkıları peş peşe seslendirdi. Müzikseverler de konser boyunca sanatçının performansını ilgiyle takip ederek sevilen eserlere eşlik etti.

9 gün boyunca Van'ın kültür, sanat ve gastronomi hayatına renk katan festival; konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere uzanan zengin programıyla her yaştan ziyaretçiyi sanatla buluşturdu. Bayhan konseriyle görkemli bir final yapan Van Kültür Yolu Festivali'nin ardından, Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanat yolculuğunu 18 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında devam eden Konya Kültür Yolu Festivali'nde sürdürüyor.