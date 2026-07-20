Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Sinan Akçıl konseriyle renklendi.

KONYA (İGFA) - Yıllardır hem yazdığı hem de seslendirdiği şarkılarla pop müziğe yön veren Sinan Akçıl, meydanı dolduran dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Sanatçı, güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla festival izleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Sahnede 'Yüzyılın Aşkı', 'Fark Atıyor' ve 'Tabii Tabii' gibi geniş kitleler tarafından bilinen parçalarına yer veren Akçıl'a, meydandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca hareketli şarkılarla yükselen tempo, zaman zaman duygusal parçalarla yerini daha sakin ve içten anlara bıraktı. Farklı yaş gruplarından binlerce müzikseveri aynı meydanda buluşturan konser, festivalin ikinci gününe damgasını vurdu.