Spor ve sanat dünyasını bir araya getiren görkemli Night Fight Profesyonel Boks & Kick Boks Organizasyonu, unutulmaz anlara sahne oldu. İş, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede heyecan doruktaydı.

İSTANBUL (İGFA) - Gecenin kırmızı halı sunuculuğunu başarılı isim Sevgi Altan üstlendi. Altan, birbirinden ünlü isimleri kırmızı halıda karşılayarak şıklıkları ve heyecanları hakkında keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Organizasyona katılan ünlü isimler arasında popüler şarkıcılar Begüm Polat ve Eli Türkoğlu, güçlü yorumuyla tanınan Ferman Toprak, ekranların sevilen yüzü Esra Sönmezer ile futbolcu ve oyuncu kimliğiyle öne çıkan Nevide Çiçek de yer aldı.

Katılımcılar, boks ve kick boks müsabakalarının kıyasıya heyecanını tribünlerden takip ederken, şık tarzlarıyla da tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Sporun ve eğlencenin harmanlandığı bu görkemli gece, davetlilere ve izleyicilere dolu dolu bir akşam yaşattı.