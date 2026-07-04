Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nde sona yaklaşıldı. Van'ın en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan proje, kısa süre içerisinde tamamlanarak enerji üretimine başlayacak.

VAN (İGFA) -

Van Büyükşehir Beeldiyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 dönüm alan üzerine kurulan Güneş Enerjisi santrali, ilk etapta 38,5 MW kurulu güçle elektrik üretecek. İkinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kurulu gücün 68 MW'a ulaşması hedefleniyor.

Yıllık yaklaşık 75 milyon kWh elektrik üretmesi planlanan proje sayesinde VASKİ'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bu sayede kurumun elektrik giderlerinde tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Proje kapsamında ayrıca yılda yaklaşık 36 bin 700 ton karbon salımının önüne geçilmesi ve santralin ekonomik ömrü boyunca yaklaşık 3,75 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Kısa süre içerisinde hizmete alınacak VASKİ Güneş Enerjisi Santrali, enerji maliyetlerini azaltmasının yanı sıra çevre dostu ve sürdürülebilir hizmet anlayışına da önemli katkı sunacak.