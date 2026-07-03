Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarında uygulanan izin kolaylıklarının jeotermal enerji projeleri için de hayata geçirilmesini istedi. Kındap, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesiyle yatırım sürelerinin 3,5-4 yıldan 2-3 yıla düşebileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji yatırımlarında bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi çağrısında bulunarak, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarında uygulanan ve kamuoyunda 'süper izin' olarak bilinen kolaylaştırıcı mekanizmaların jeotermal sektörüne de uygulanmasını talep etti.

Kındap, sektörün çevre mevzuatı veya diğer yasal yükümlülüklerden muaf tutulmasını istemediklerini belirterek, taleplerinin yalnızca izin süreçlerinde mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.

Jeotermal yatırımcılarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan farklı aşamalarda izin almak zorunda kaldığını dile getiren Kındap, aynı kurumlara tekrar tekrar başvuru yapılmasını önleyecek koordineli bir sistem oluşturulmasını istedi. Yapı ruhsatları gibi kritik izinlerin tek çatı altında yürütülmesinin yatırım süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirten Kındap, bu yetkinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanmasının sektöre önemli katkı sağlayacağını söyledi.

'YATIRIM SÜRESİ 2-3 YILA DÜŞEBİLİR'

Jeotermal enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında kesintisiz üretim yapabilen tek baz yük kaynağı olduğuna dikkat çeken Kındap, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan bir yatırımcının santralini devreye alma sürecinin bugün en iyimser tahminle 3,5 ila 4 yıl sürdüğünü belirtti. İzin süreçlerinin sadeleştirilmesi halinde bu sürenin 2 ila 3 yıla kadar düşebileceğini ifade eden Kındap, Türkiye'deki jeotermal santrallerin uluslararası ölçekte kabul gören en yüksek çevre standartlarıyla faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2035 yılı enerji hedefleri kapsamında jeotermal enerjinin kurulu gücünün 4 bin 500 megavata (MW) çıkarılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kındap, sektörün bu hedefin de üzerine çıkabilecek yatırım kapasitesine sahip olduğunu belirterek, uygun düzenlemelerle jeotermal enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine daha güçlü katkı sunabileceğini ifade etti.