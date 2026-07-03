Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen firmalar listesi genişletildi. İstanbul, Hatay, Bursa ve Ankara merkezli 4 şirket daha listeye dahil edildi.

ANKARA (İGFA) - Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 4 Nisan 2026 tarihli ve 33214 sayılı Resmî Gazete'de yer alan listeye yeni şirketler eklendi.

Buna göre, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Assan Alüminyum AŞ, Hatay Payas'ta faaliyet gösteren Atakaş Çelik AŞ, Bursa Nilüfer'de bulunan Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi ve Ankara Çankaya'da faaliyet gösteren Noksel Çelik Boru AŞ, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne dahil edildi.

Söz konusu kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.