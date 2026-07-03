Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara, ithalat ise yüzde 23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat yapılan ülkelerde başı Almanya çekti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, haziran ayında dış ticaret hacmi yüzde 22,6 artışla 60 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,6 oldu. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan geriledi. Enerji hariç hesaplamada ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e yükselirken, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise oran yüzde 83,2 olarak kaydedildi.

İLK 6 AYDA İHRACAT 136 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 artışla 189 milyar 153 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artış göstererek 325 milyar 212 milyon dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Haziran ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 540 milyon dolarla ABD, 1 milyar 355 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 277 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i 2 milyar 656 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 465 milyon dolarla Almanya izledi. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 52,8 olarak hesaplandı.

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, haziran ayında en fazla ihracat 10 milyar 743 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerine yapıldı. AB'yi 3 milyar 900 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 557 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri izledi. İthalatta da ilk sırayı 10 milyar 493 milyon dolarla Avrupa Birliği aldı. Asya ülkeleri 9 milyar 764 milyon dolarla ikinci, diğer Avrupa ülkeleri ise 5 milyar 308 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

ARA MALLARI DIŞ TİCARETİN LOKOMOTİFİ OLDU

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre haziran ayında ihracatta en yüksek pay 13 milyar 353 milyon dolarla ara mallarına ait oldu. Bu grubu 7 milyar 456 milyon dolarla tüketim malları ve 3 milyar 737 milyon dolarla yatırım malları takip etti. İthalatta ise 25 milyar 221 milyon dolarla ara malları ilk sırada yer alırken, yatırım malları 5 milyar 30 milyon dolar, tüketim malları ise 5 milyar 4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Sektörel dağılıma göre haziran ayında ihracatın yüzde 93,7'sini 23 milyar 361 milyon dolarla imalat sanayisi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 885 milyon dolarla yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 498 milyon dolarla yüzde 2 pay aldı. İthalatta ise imalat sanayisi 28 milyar 716 milyon dolarla toplam ithalatın yüzde 81,3'ünü oluştururken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 3 milyar 818 milyon dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü ise 1 milyar 874 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.