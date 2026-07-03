ART Group bünyesinde faaliyete geçen ART Polimer üretim tesisinin lansmanı, Bursa iş dünyasını bir araya getirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda; Bursa'nın katma değerli üretim gücü, geri dönüşüm sektörünün küresel geleceği ve planlı sanayi yatırımları ele alındı.

BURSA (İGFA) - ART Polimer'den Norveç'e İlk İhracat Lansman programında ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, geri dönüşüm sektörünün ekonomik açıdan da stratejik bir alan haline geldiğini söyledi. Bursa'nın güçlü altyapısıyla döngüsel ekonomide öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirten Dursun, 'ART Polimer olarak kurduğumuz bu modern tesisle sektörün teknolojik gelişimine katkı sunmayı ve geri dönüşümü katma değeri yüksek bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Tesisin üretime başlamasıyla birlikte ilk ihracatı Norveç'e gerçekleştirdiklerini açıklayan Dursun, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın ortaya koyduğu planlı sanayi ve yüksek katma değerli üretim vizyonunu sahada yatırıma dönüştürmekten gurur duyduklarını ifade etti. Programın açılışında konuşan ART Group ortaklarından Fatih Dursun ise projenin sektörün geleceğine yönelik bir perspektifle hayata geçirildiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

'GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN DÖNEMİ BAŞLIYOR'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izi süreçlerinin dünya ticaretinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Geri dönüşümün bu yeni dönemdeki kritik rolüne değinen Burkay, 'Artık hiçbir alanda sınırsız hammadde kullanımı söz konusu değil. Geri kazanım, tüm ürün gruplarında kanunlarla zorunlu hale gelen bir süreç. Bugün yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki dönemde çok daha net göreceğiz. ART Group ailesini de böylesine önemli bir yatırımı hayata geçirdikleri için kutluyorum.' dedi.

KOBİ OSB'DE KAMULAŞTIRMA AŞAMASINA GEÇİLDİ

Konuşmasında Bursa sanayisinin planlı alanlara taşınması yönündeki kararlılıklarını da paylaşan Başkan Burkay, uzun süredir gündemde olan KOBİ Organize Sanayi Bölgesi projesini TEKNOSAB ekosistemi içinde hayata geçirdiklerini söyledi. Kentteki sanayi alanlarının yüzde 45'inin plansız bölgelerde yer aldığını ve apartman altlarındaki işletmelerin altyapı sorunları yaşadığını belirten Burkay, şunları kaydetti: '7 yıl boyunca KOBİ OSB'yi anlattık, yorulmadık ve pes etmedik. Bugün geldiğimiz noktada bütün izinler alınmış durumda. Amacımız üretimi planlı alanlara taşıyarak hem sanayicimizin büyümesinin önünü açmak hem de Bursa'mızın daha yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sağlamaktır. Bu şehrin konfor alanında durma ya da tembellik etme lüksü yok. Bursa, 36 milyar dolarlık dış ticaretiyle her zaman liderlikle yürümek zorunda olan bir şehirdir.'

İŞ DÜNYASINI BULUŞTURAN ORGANİZASYON

Gökhan ve Fatih Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansman programına, sektör temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Program, Bursa'nın üretim gücünü artıracak stratejilerin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin değerlendirilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.