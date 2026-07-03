Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği enflasyon verilerine göre TÜFE aylık yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. En yüksek artış konut grubunda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Veriler, enflasyonda aylık artışın sınırlı kalmasına karşın yıllık bazda yüksek seviyenin korunduğunu ortaya koydu. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,99 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,03 olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı aylık döneminde TÜFE, Aralık 2025'e göre yüzde 17,76 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 45,14 ile gerçekleşti. Bu grubu yüzde 35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 31,15 ile ulaştırma takip etti.

Yıllık değişime en yüksek katkı ise konutta 5,92 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61 puan ve ulaştırmada 5,19 puan olarak hesaplandı.

Haziran ayında aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,17 artarken, ulaştırma yüzde 0,05 geriledi. Konut grubunda ise yüzde 2,30 artış kaydedildi.

Aylık değişime katkılar gıdada 0,04 puan, ulaştırmada -0,01 puan ve konutta 0,27 puan olarak gerçekleşti.

TÜFE kapsamındaki 174 alt sınıfın 138'inde artış yaşanırken, 26 alt sınıfta düşüş görüldü, 10 alt sınıfta ise değişim olmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 31,18

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise Haziran ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık bazda yüzde 31,18 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 olarak kaydedildi.