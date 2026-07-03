Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Salihli Ticaret Borsası'nın ortaklığında kurulan Salihli Tarıma Dayalı OSB'nin Yönetim ve Denetim kurulları da oluşturuldu.

Kuruluş çalışmaları tamamlanan Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı ve ilk Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği toplantıda, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Manisa Valiliği temsilcisi Mehmet Karayılan, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Topkaya.

Salihli Tarıma Dayalı OSB'nin Denetim Kurulu'na ise Manisa Valiliği adına Ayşedudu Karatoprak ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Tamer Aluş seçildi.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın yüzde 40, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yüzde 38 ve Salihli Ticaret Borsası'nın yüzde 22 payla ortak olduğu Salihli TDİOSB'nin 15 kişiden oluşan Müteşebbis Heyeti ise şu isimlerden oluştu: Hikmet Dengeşik, Ali Güldoğan, Mehmet Karayılan, Mehmet Üçbaş, Ayşedudu Karatoprak, Serhat Aladağ, İbrahim Yüksel, Süleyman Oral, Günay Topkaya, Taner Kalay, Özgür Ayçelik, Tamer Aluş, Yetiş Aksoy, Serdar Şenkal ve Hasan Hüseyin Akkaya.

Salihli Tarıma Dayalı OSB'nin Müteşebbis Heyet Başkanlığı'na Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Başkan vekilliğine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) delegeliğine ise Yetiş Aksoy ve Günay Topkaya seçildi.

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde 2 bin dönüm alanda kurulacak olan Salihli Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin 2 milyar 643 milyon TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşması ve zamanla çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 bin kişiye istihdam olanağı yaratması hedefleniyor. Proje kapsamında kurulacak modern seralarda yılın 12 ayı kesintisiz üretim yapılması ve jeotermal kaynaklar sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi öngörülüyor.