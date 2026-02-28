Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ramazan ayının manevi atmosferinde üniversite öğrencileriyle aynı sofrada buluştu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına, Üniversite Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı da katıldı.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, gençlerle tek tek tanışarak onların hedefleri, hayalleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve taleplerini dikkatle dinleyen Sözer, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

'Gençler Türkiye'nin En Büyük Gücü'

Konuşmasında gençlerin azmi ve kararlılığının Türkiye'nin yarınları için büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Sözer, eğitim hayatının sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve milli değerlerin önemine dikkat çekti.

Tecrübe ve birikimlerini öğrencilerle paylaşan Sözer, gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Program sonunda tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Sözer, 'Yolunuz ve bahtınız açık olsun' temennisinde bulundu.

İftar programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve öğrencilerle yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi.