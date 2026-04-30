Saros Körfezi'nin eşsiz doğasını korumak ve turizm potansiyelini doğru bir stratejiyle geleceğe taşımak amacıyla Edirne'de kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetinin de yer aldığı çalışma grubunda, bölgenin kronikleşen sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sergilenirken, 'sürdürülebilir turizm' vurgusu ön plana çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Saros Turizmi Koruma ve Geliştirme Çalışma Grubu, bölgenin turizm vizyonunu belirlemek üzere toplandı.

Keşan TSO'yu temsilen Meclis Üyesi Mustafa İşçimen ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç'un katıldığı toplantıda, özellikle yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğunun çevresel etkileri ve altyapı ihtiyaçları ele alındı. Ege'nin kuzeyindeki parlayan yıldız Saros Körfezi, sadece bir tatil bölgesi değil, korunması gereken hassas bir ekosistem olarak değerlendiriliyor. Edirne'de gerçekleştirilen son toplantı, bölgenin doğal dokusunu bozmadan turizmden aldığı payı artırmak için atılacak somut adımları belirlemeyi hedefliyor.

ALTYAPI VE ÇEVRE KORUMADA YENİ YOL HARİTASI

Toplantıda masaya yatırılan başlıca konular arasında; sürdürülebilir turizm konusunda Doğal ve kültürel değerlerin tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılması yer alırken, yaz aylarında aşırı artan nüfusun çevresel etkilerinin (çöp, su, kanalizasyon) minimize edilmesi için alınacak tedbirler ve bölgenin sadece deniz-kum-güneş değil, doğa ve kültür turizmiyle de yılın geneline yayılmasına yönelik öneriler değerlendirildi.

Keşan TSO heyeti, bölge turizminin gelişimine yönelik projelerde odanın aktif rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Saros'un ekonomik bir değer olmasının yanı sıra biyolojik bir miras olduğunu vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm çalışmaları desteklediklerini ifade etti.