Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Act4Food - Youth in Action for Food Waste Reduction' adlı Erasmus+ gençlik projesini Viyana'da başarıyla tamamladı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası eğitim çalışmalarındaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koyarak 'Act4Food - Youth in Action for Food Waste Reduction' adlı Erasmus+ gençlik projesini başarıyla tamamladı.

11-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen proje; Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Letonya ve Macaristan'dan gençleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam, bilinçli tüketim ve gıda israfının azaltılması konularına odaklandı.



Proje kapsamında öğrenciler; atölye çalışmaları, grup etkinlikleri, saha gözlemleri ve yaratıcı uygulamalar aracılığıyla gıda israfının nedenleri, sonuçları ve önlenmesine yönelik çözüm yolları üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, günlük yaşamda farkında olmadan yapılan küçük tüketim alışkanlıklarının çevre, ekonomi ve toplumsal kaynaklar üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikler süresince öğrenciler; yemek planlama, artan gıdaların değerlendirilmesi, gereksiz tüketimin azaltılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi pratik çözüm önerileri üzerinde çalıştı. Ayrıca bez çanta boyama gibi yaratıcı faaliyetlerle yeniden kullanılabilir ürünlerin önemi vurgulanarak çevre dostu yaşam alışkanlıkları teşvik edildi.

Proje, öğrencilere yalnızca çevresel farkındalık kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda yabancı dil kullanımı, iletişim becerileri, takım çalışması, kültürlerarası etkileşim ve özgüven gelişimi açısından da önemli katkılar sundu. Farklı ülkelerden gelen gençlerle kurulan etkileşimler sayesinde kültürel paylaşım artarken, kalıcı dostlukların da temelleri atıldı.

Proje sonunda hazırlanan 'Pulse Paper' adlı bülten ile katılımcıların deneyimleri, öğrenimleri ve sürdürülebilir yaşama dair önerileri bir araya getirildi. Ortaya çıkan bu çalışma, gıda israfı konusunda farkındalık oluşturacak değerli bir proje çıktısı olarak dikkat çekti.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin vizyonunu geliştiren önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları ifade etti: 'Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik ve mesleki yönden değil; sosyal, kültürel, çevresel ve evrensel değerler bakımından da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen Act4Food projesi, öğrencilerimize sürdürülebilir yaşam, bilinçli tüketim ve gıda israfının azaltılması konusunda çok kıymetli kazanımlar sağlamıştır.'

'Öğrencilerimiz bu proje sayesinde farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte çalışma, yabancı dil becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve küresel sorunlara çözüm odaklı yaklaşma fırsatı bulmuştur. Gıda israfı gibi tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konuda gençlerimizin farkındalık kazanması, bizim için son derece değerlidir.'

'Biz inanıyoruz ki öğrencilerimizin Avrupa'da edindiği her deneyim, onların geleceğine yapılan güçlü bir yatırımdır. Okulumuz, Erasmus+ projeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çalışmalarda aktif rol almaya; öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatmaya devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum.'

'Gençlerimiz çözümün bir parçası olmayı deneyimledi.'

Proje Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık TAÇ, Act4Food projesinin öğrenciler için çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunduğunu belirterek şunları söyledi: 'Act4Food projesi, öğrencilerimizin gıda israfı gibi küresel ölçekte önem taşıyan bir konuda farkındalık kazanmalarını sağlayan son derece verimli bir çalışma oldu. Proje süresince öğrencilerimiz; farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, grup etkinliklerinde aktif görev aldı ve sürdürülebilir yaşam konusunda uygulanabilir çözüm önerileri geliştirdi.'

'Bu süreçte gençlerimiz yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadı; günlük yaşamda uygulanabilecek pratik alışkanlıklar üzerine düşünme ve üretme fırsatı da buldu. Yemek planlama, artan gıdaların değerlendirilmesi, gereksiz tüketimin azaltılması ve yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi gibi konularda önemli kazanımlar elde ettiler.'

'Projenin en kıymetli yönlerinden biri de öğrencilerimizin kültürlerarası iletişim, yabancı dil kullanımı, takım çalışması ve özgüven gelişimi açısından önemli bir deneyim yaşamış olmalarıdır. Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Letonya ve Macaristan'dan gençlerin bir araya geldiği bu projede öğrencilerimiz, ortak bir sorun karşısında birlikte düşünmeyi ve çözümün bir parçası olmayı deneyimledi.'

'Proje sonunda hazırlanan 'Pulse Paper' bülteni de öğrencilerimizin öğrenimlerini, deneyimlerini ve sürdürülebilir yaşama dair önerilerini görünür kılan önemli bir çıktı oldu. Bu güzel süreçte bizlere destek veren okul yönetimimize, proje ortaklarımıza ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.'

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ projeleri aracılığıyla öğrencilerini yalnızca akademik yönden değil; sosyal, kültürel, çevresel ve evrensel değerler açısından da geliştirmeye devam etmektedir. Okulumuz, geleceğin bilinçli, üretken, çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerini yetiştirme hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol almaya devam edecektir.