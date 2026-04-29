Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki güçlü ekipmanlarından 'Çalı Canavarı', kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşullarında yüksek performans gösteren özel makine, ulaşılması güç noktaları kısa sürede temizleyerek kente nefes aldırıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, klasik temizlik çalışmalarının yanı sıra sahaya kazandırdığı modern ekipmanlarla kentin dört bir yanında etkinliğini artırıyor. Özellikle yol kenarları, refüjler ve yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda kullanılan 'Çalı Canavarı', ekiplerin en önemli destek araçlarından biri haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, standart araçların müdahale etmekte zorlandığı dar, eğimli ve yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda devreye giren Çalı Canavarı, temizlik çalışmalarının hızlı ve güvenli şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

KENT GENELİNDE PLANLI ÇALIŞMA

Binlerce metrekarelik alanda ot ve çalı temizliği gerçekleştiren makineler, çevre düzenini sağlarken yol kenarlarındaki düzensiz görüntüyü de ortadan kaldırıyor. Böylece çalışmalar hem daha hızlı hem de teknolojiden faydalanarak yürütülüyor.

Yol kenarlarında kontrolsüz şekilde uzayan bitki örtüsünün oluşturduğu görüş kısıtlamaları, Çalı Canavarı yardımı ile yapılan çalışmalarla ortadan kaldırılıyor. Böylece vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşımı hedefleniyor.