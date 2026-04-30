Trakya'nın 'beyaz altını' çeltik, Edirne'de düzenlenecek uluslararası bir organizasyonla masaya yatırılıyor. Türkiye'nin çeltik üretim merkezi olan Edirne, dünya genelinden uzmanları ağırlayarak sektörün geleceğine yön verecek.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) iş birliğiyle düzenlenecek olan 'Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı' için geri sayım başladı.

6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda, çeltik tarımındaki teknolojik gelişmelerden iklim krizinin etkilerine kadar pek çok kritik konu uzmanlarca ele alınacak.

Çeltik üretiminde Türkiye'nin lokomotifi olan Edirne, sektörel bilgi paylaşımının merkezi olmaya hazırlanıyor. Edirne Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenecek olan dev organizasyon, yerli ve yabancı bilim insanlarını, üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Çalıştayın ana temasını 'Çeltik Yetiştiriciliğinde Güncel Gelişmeler ve Güçlükler' oluşturuyor. 3 gün sürecek olan oturumlarda; verimlilik artırıcı yeni yöntemler, hastalık ve zararlılarla mücadele, su yönetimi ve sürdürülebilir tarım politikaları kapsamlı bir şekilde tartışılacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün akademik birikimi ile Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda yapılacak bu çalıştay, bölge çiftçisinin rekabet gücünü artırmayı ve dünyadaki yeni üretim modellerini yerel tarıma entegre etmeyi hedefliyor.