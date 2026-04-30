Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Sanat Galerisi, KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı 'Ateşle Yazılan Hikâyeler' Ahşap Yakma Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de kültür ve sanat faaliyetlerine öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özgün sanat dallarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, KAYMEK Kent Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan 'Ateşle Yazılan Hikâyeler' Ahşap Yakma Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Ahşap yakma sanatının inceliklerini yansıtan sergide, kursiyerlerin sabır ve titizlikle hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Doğadan ilham alan kompozisyonların ağırlıkta olduğu çalışmalar, ateşin ahşap üzerindeki izleriyle farklı hikâyelere davet ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen kültür-sanat projeleri, yerel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli katkılar sunuyor. Bu doğrultuda düzenlenen sergi de hem kursiyerlerin sanatsal gelişimine katkı sağlıyor hem de kentin kültürel zenginliğini ortaya koyuyor.

Sanatseverleri bir araya getiren sergi, 28 Nisan-2 Mayıs 2026 günleri arasında ziyaret edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları bu özel sergiyi görmeye davet etti.