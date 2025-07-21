Orman Genel Müdürlüğü, Uşak ve Bilecik’te orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Sakarya’nın Geyve ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü’nün 21 Temmuz 2025 tarihli açıklamasına göre, Uşak’ta orman dışı alanda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bilecik’te, Pazaryeri ve merkezdeki tarım arazilerinden ormana sıçrayan yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Hacılar ve Taşoluk mahalleleri civarında başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ise devam ediyor.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1947220767143276651

Müdürlük, Geyve’deki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, ekiplerin 6 uçak, 12 helikopter, 100 arazöz, 3 iş makinesi ve 652 personelle havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele aralıksız sürüyor.Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşlara #YeşilVatan’ı koruma çağrısı yaparak, yangınlara karşı duyarlı olunmasını ve resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi