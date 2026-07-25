Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentlilerin hizmetine açılan Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği'nde (BAKAP) faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde, 2026 yılının ilk bal hasadını gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) üretimin devamlılığını ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını esas alan çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği'nde (BAKAP) faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde 2026 yılının ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

Bal üretiminin yanı sıra bilimsel araştırma, uygulamalı eğitim ve teknik rehberlik çalışmalarıyla Ankara'da arıcılığın gelişimine katkı sunan merkezde gerçekleştirilen bal hasadının en önemli özelliği ise balın saf Anadolu ırkı arısı tarafından üretilmesi ve tek bir bitkiden alınmış olması olarak öne çıkıyor. Böylelikle hem bal üretimi sağlanıyor hem de saf Anadolu arısının gen kaynakları korunuyor.