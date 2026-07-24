Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş eğiliminin sürdüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen finansal istikrarı koruyacak politikaları kararlılıkla uyguladıklarını belirterek, hedeflerinin yüksek katma değerli üretimle kalıcı refah artışı sağlamak olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin ise 1,2 puan gerilediğini açıkladı.

Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut dönemde finansal istikrarın korunmasının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Şimşek, rekabet gücünde kalıcı artışın verimlilik, teknoloji odaklı üretim ve makroekonomik istikrarla mümkün olacağını ifade etti. Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların kısa vadeli sonuçlardan ziyade kalıcı kazanımları hedeflediğini vurgulayan Şimşek, ekonomik programın nihai amacının yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve kalıcı refah artışını sağlamak olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek'in açıklamaları, enflasyon beklentilerindeki gerilemenin ekonomi yönetiminin uyguladığı dezenflasyon programına olan güvenin güçlendiğine yönelik değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.