Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 2026-2030 dönemine yön verecek stratejik hedeflerini belirlemek amacıyla EMİB 2026-2030 Stratejik Planlama Toplantısı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - EMİB'in toplantısına TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, Kireç Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Tolungüç, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Çalıştay kapsamında Sanayi Sektörleri Koordinatörü Can Karadeniz, EMİB'nin Stratejik Yol Haritası'na ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirirken, Birliğin önümüzdeki beş yıllık dönemde izleyeceği öncelikler ve sektörün beklentileri tüm yönleriyle değerlendirildi. Çalıştayda; fuar ve ticaret heyeti organizasyonları, mevzuat ve kanuni düzenlemeler, üye ilişkilerinin geliştirilmesi, AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile TURQUALITY Projesi başta olmak üzere sektör açısından önem taşıyan konular ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, Birliğin faaliyetlerini daha etkin hale getirecek yol haritasına katkı sağlayacak önemli çıktılar oluşturuldu.

'STRATEJİK PLANIMIZI SAHADAN GELEN GÖRÜŞLERLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, stratejik planlama sürecinin yalnızca kurumsal bir çalışma olmadığını, sektörün tüm paydaşlarının katkısıyla yürütülen ortak akıl süreci olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Maden sektörümüzün değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi, ihracatımızı sürdürülebilir şekilde artırabilmesi ve üyelerimize daha güçlü hizmet sunabilmemiz için stratejik planımızı sektörümüzün tüm paydaşlarının katkılarıyla oluşturuyoruz. Ortak akıl anlayışıyla hazırladığımız bu yol haritası, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlere yön verecek.'

Alimoğlu, stratejik planın temel hedeflerinden birinin üyelerin ihtiyaçlarını daha yakından takip eden, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Başkan Alimoğlu, 'Üyelerimizin beklentilerini doğrudan dinleyen, çözüm üreten ve sektörümüzün ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Stratejik planımızı masa başında değil, sektörümüzün temsilcileriyle birlikte sahada şekillendiriyoruz.' dedi.

Çalıştayda elde edilen değerlendirme ve önerilerin Ağustos ayında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Üye Buluşması'nda sektör temsilcileriyle paylaşılacağını belirten İbrahim Alimoğlu, 'İlerleyen dönemde farklı üretim bölgelerinde düzenlenecek ziyaretlerle sektörün görüşleri alınmaya devam edecek. İlk olarak Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğimiz Üye Buluşması'nda ve ziyaret edeceğimiz tüm bölgelerde üyelerimizle bir araya gelerek çalıştay sonuçlarını paylaşacağız. Böylece hem stratejik planımızı sürekli güncel tutacak hem de sektörümüzün beklentilerini doğrudan karar alma süreçlerimize yansıtacağız' dedi.

Çalıştay kapsamında dile getirilen sektörün ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerilerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılacağını ifade eden Alimoğlu, kamu ile sektör arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.