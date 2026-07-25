Melikgazi'nin geleceğine değer katan nitelikli kentsel dönüşüm alanlarını günden güne genişleten Kayseri Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Yatay Mimari Projesi ile örnek teşkil ediyor.

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KAYSERİ (İGFA) - 40 bin metrekarelik alanda, 120 adet bahçeli evden oluşan; güneş enerjisi panelleri, araç şarj istasyonları ve sosyal tesis donatılarıyla ses getirecek projenin numune daireleri görücüye çıkmaya hazır.

Toplam 9 bölgede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleriyle her gelir grubuna özel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını incelediği saha gezisinde şu açıklamaları yaptı:

'Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz çok farklı alanlarda devam ediyor. Sadece 7 yılda yaptığımız kentsel dönüşüm konutlarının sayısı yaklaşık 5.000'e ulaştı. Her gelir grubu için farklı çalışmalarımız var. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra yatay mimaride iki katlı bahçeli evlerimiz mevcut. Altınoluk Mahallesi'nde 40.000 m² alanda 120 adet bahçeli ev yapıyoruz. İki farklı müteahhit firma ihaleyi almıştı. Şimdi bu binalarımızın artık peyzajına, park ve bahçe düzenlemesine, yol çalışmasına geçiyoruz. Burası çok hızlı bir şekilde tamamlandı.'

Kaynak: RSS