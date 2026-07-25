Melikgazi'nin geleceğine değer katan nitelikli kentsel dönüşüm alanlarını günden güne genişleten Kayseri Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Yatay Mimari Projesi ile örnek teşkil ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 40 bin metrekarelik alanda, 120 adet bahçeli evden oluşan; güneş enerjisi panelleri, araç şarj istasyonları ve sosyal tesis donatılarıyla ses getirecek projenin numune daireleri görücüye çıkmaya hazır.

Toplam 9 bölgede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleriyle her gelir grubuna özel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını incelediği saha gezisinde şu açıklamaları yaptı:

'Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz çok farklı alanlarda devam ediyor. Sadece 7 yılda yaptığımız kentsel dönüşüm konutlarının sayısı yaklaşık 5.000'e ulaştı. Her gelir grubu için farklı çalışmalarımız var. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra yatay mimaride iki katlı bahçeli evlerimiz mevcut. Altınoluk Mahallesi'nde 40.000 m² alanda 120 adet bahçeli ev yapıyoruz. İki farklı müteahhit firma ihaleyi almıştı. Şimdi bu binalarımızın artık peyzajına, park ve bahçe düzenlemesine, yol çalışmasına geçiyoruz. Burası çok hızlı bir şekilde tamamlandı.'