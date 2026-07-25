Anadolu Hayat Emeklilik ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki grup hayat sigortası iş birliği yenilendi. Yenilenen sözleşme kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 7 bin 888 çalışan, güvence altında olmaya devam edecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği yenilendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Bankası ve Anadolu Hayat Emeklilik yöneticileri katıldı.

İmzalanan sözleşme, belediye çalışanları ve aileleri için önemli bir güvence sunarken, iki kurum arasında uzun yıllara dayanan iş birliğinin de güçlenerek devam edeceğini gösterdi.

İmza töreninde konuşan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy, çalışanların geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmeyi şirket olarak en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yenilediğimiz bu iş birliği, çalışanların ve ailelerinin geleceğine güvence sağlamaya yönelik ortak yaklaşımımızın güçlü bir göstergesidir' dedi.