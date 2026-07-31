Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler öncülüğünde ilçelerde estetik dönüşümü sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde 44 binayı modern ve estetik görünüme kavuşturacak çalışmalar başladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler öncülüğünde ilçelerde estetik dönüşümü sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde 44 binayı modern ve estetik görünüme kavuşturacak çalışmalar başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen kent estetiği çalışmaları Ordu'nun dört bir yanında yaygınlaşmaya devam ediyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra şehirlerin görsel kimliğini güçlendiren cephe yenileme projelerine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, yeni etapta Ünye Kaledere Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çevresinde 44 binada kapsamlı dış cephe iyileştirme çalışmalarını başlattı.

MEYDAN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR ESTETİK GÖRÜNÜM KAZANACAK

İskele kurulumlarının yapıldığı bölgede çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan binalarda mantolama uygulamaları yapılarak enerji verimliliği artırılacak. Ardından dış cephe boya uygulamalarıyla yapılar estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Bunun yanı sıra yapı cephelerinde söve ve kat silmeleri monte edilecek, pencere denizlikleri, harpuştalar ve balkon korkuluklarında gerekli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ticari işletmelerde görüntü kirliliğini önlemek amacıyla standart tabela ve tente uygulamaları yapılacak. Yağmur iniş boruları ile oluklar yenilenirken, çanak antenler de çatılarda merkezi sistemde toplanarak daha düzenli bir şehir silueti oluşturulacak.

Öte yandan Gölköy ve Akkuş'ta da benzer çalışmalara başlandı. 3 ilçede tamamlanan çalışmalarla 404 bina modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. Çalışmalarla ilçe merkezlerinde görsel bütünlük sağlanırken kent kimliği de güçlendirilecek.