Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ders Arası: Toprağın İzinde Çocuk Öğrenme Programı', bir aylık aktivitelerin ardından Pancar Deposu'ndaki şenlikle sona erdi. Sanatın pek çok dalıyla tanışan 8 farklı mahalleden 100 çocuk, toprakla bağ kurdu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer'de 6-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Ders Arası: Toprağın İzinde Çocuk Öğrenme Programı', çocukların toprağı yalnızca bir zemin olarak değil; doğa, üretim, kültür ve yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak deneyimlemelerini sağladı. Cumhuriyet, Barış, Ertuğrul, Kızılcıklı, Demirci, Akçalar, Yüzüncüyıl ve Üçevler mahallelerinden gelen çocuklar; felsefeden arkeolojiye, ekolojiden mimarlığa kadar geniş bir yelpazede eğitim aldı.

Çocuklar; Âşık Veysel'in 'Kara Toprak' şiiriyle doğa bağını keşfetti, kendi ritim enstrümanlarını yaptı. Bitkilerden doğal mürekkepler üreten minikler, fotoğraf atölyesinde toprak temasını belgeledi. İznik gezisiyle kültürel mirası yerinde gözlemleyen çocuklar, Kent Bostanları'ndaki tohum ekim çalışmaları ile toprakla olan fiziksel temasını üretime dönüştürdü.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Bir aylık eğitimlerin ardından Pancar Deposu'nda kapanış şenliği düzenlendi. Programa katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, çocukların ortaya koyduğu eserleri tek tek inceledi.

Çocukların kişisel gelişimlerini çok önemsediklerini belirten Şahin, 'Onları doğayla buluşturmak ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek bizim için çok kıymetliydi. Sergiyi gezdiğimde Âşık Veysel'den İznik fotoğraflarına kadar hepsi birbirinden muhteşem eserler gördüm. Özellikle tertemiz akan bir Nilüfer Çayı'nın etrafına yaptıkları model evler gerçekten çok etkileyiciydi. Doğadan nasıl renk elde edebileceklerini öğrenmiş olmaları hepimiz için gurur verici' diye konuştu.

Çocuklar, süreç boyunca ürettikleri fotoğraf sergisini, mimari maketlerini ve doğal mürekkep çalışmalarını sergide ziyaretçilerle paylaştı. Müzik atölyesi katılımcılarının geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları enstrümanlarla sundukları performans ise izleyicilerden alkış aldı.