Toplumsal dönüşümün en güçlü buluşmalarından biri haline gelen ve bu yıl rekor katılımla gerçekleşen Sosyal Etki Zirvesi (SEZ26), yalnızca fikirlerin değil umutların da paylaşıldığı bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. Zirve kapsamında toplanan binlerce kitap, Adıyaman'daki kütüphanelerde okuyucularıyla buluşarak anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü.

Ferit BİNZET / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İş Sanat'ta gün boyu süren etkinlik; 3 bini aşkın katılımcı, 323 paydaş ve 120'nin üzerinde sponsorun katkısıyla adeta bir toplumsal dayanışma şölenine sahne oldu.

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı, zirvenin ruhunu 'eşitlik arayışının kolektif bir hikâyesi' sözleriyle özetledi.

Adalı, her yıl büyüyerek etkisini artıran zirvenin artık bir etkinlik olmanın ötesine geçtiğini vurgulayarak, 'Bu zirve artık güçlü bir harekete dönüştü. Katılımcılarımız yalnızca fikirleriyle değil, yanlarında getirdikleri kitaplarla da sosyal etkiye katkı sunuyor. Herkes 1-2 kitap getirerek Adıyaman'daki kütüphanelere bağışta bulunmanın mutluluğunu yaşıyor' dedi.

Zirve kapsamında toplanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi'ne ait Kahtalı Mıçe Parkı'nda bulunan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ile Sırrı Süreyya Önder Kütüphanesi'ne ulaştırıldı. Böylece binlerce kitap, özellikle çocuklar ve gençler için yeni bir umut kapısı araladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise yaptığı açıklamada, deprem sonrası süreçte kente verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, 'Bölgemizin yetiştirdiği değerli bir isim olan Münteha Adalı, her çalışmasını bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırıyor. Kütüphanelerimize gönderilen bu kitaplar, çocuklarımızın geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir. Başta Münteha Adalı olmak üzere, Sosyal Etki Zirvesi'ne katkı sunan tüm katılımcılara ve paydaşlara teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KİTABINI KAP GEL' KAMPANYASI BÜYÜYOR

Zirve kapsamında başlatılan 'Kitabını Kap Gel' kampanyası ise her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu yıl toplanan binlerce kitap deprem bölgelerindeki kütüphanelere gönderilirken, kampanya ile yeni kütüphaneler kurulması hedefleniyor. Eğitim odaklı bu sosyal hareket, bilgiye erişimi artırarak toplumsal dönüşümün en önemli ayağını güçlendiriyor.

Adalı, konuşmasını, 'Ruhun cinsiyeti yoktur, girdiği bedende hayat bulur. Kendini yargılarla sınırlamayan, bilgiyi ve zamanı paylaşmaktan kaçınmayan herkes sosyal dönüşümün bir parçasıdır' sözleriyle noktaladı.