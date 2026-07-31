Meteoroloji; Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış beklerken; Marmara, Kuzey Ege ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Do ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.