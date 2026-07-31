Türkiye'nin köklü toplu ulaşım kurumu İETT, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 27-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'un önemli sayfiye ilçelerinden Çatalca'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Çatalca Film Festivali için ulaşım ve tanıtım desteği sağlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - 155 yıllık köklü geçmişi ve filo büyüklüğü ile Türkiye'nin en önemli toplu taşıma kurumu olan İETT, işletme ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, kültürel ve sosyal projelere de destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda; Çatalca İlçesi'nde ilk kez gerçekleştirilecek olan ve Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen Çatalca Film Festivali'ne İstanbulluların ve sinemaseverlerin kolay ulaşımının sağlanması için İETT destek verecek.

FESTİVAL İÇİN ÖZEL SEFERLER VE TANITIM DESTEĞİ

Aralarında; Hale Soygazi, İlyas Salman, Yüksel Aksu ve Dilan Deniz Çiçek gibi ülkemizin önemli sinemacıların yer alacağı festivale ulaşım için İETT, Beylikdüzü Tüyap Metrobüs Durağından festival alanına özel seferler düzenleyecek.

Sinemaseverlerin festival hakkında bilgi sahibi olması amacıyla da İETT'nin; 336M Arnavutköy - Mecidiyeköy, 22RE Fatih Sultan Mehmet - Beşiktaş ve 76O Avcılar Cihangir Mahallesi - Otogar hatlarında hizmet veren bazı otobüslerinde ve bir metrobüs aracının dışında festival ile ilgili dış bilgilendirme kaplaması yer alacak.

Tüm İstanbulluların ücretsiz olarak katılabileceği Çatalca Film Festivali, 27-28 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.