Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ücretsiz yaz konserleri, kenti adeta bir açık hava festivaline dönüştürdü. İncilipınar ve Adalet parklarının yanı sıra bu yıl ilk kez farklı mahallelerde de düzenlenen konserler, zengin repertuarı ve güçlü sanatçı kadrosuyla binlerce müzikseveri bir araya getiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının enerjisini artırmak ve vatandaşları sanatla buluşturmak amacıyla hazırladığı ücretsiz yaz konserleri programını kentin farklı noktalarında sürdürüyor. Adalet ve İncilipınar parklarının yanı sıra bu yıl ilk kez Denizli'nin farklı mahallelerinde de hayata geçirilen etkinlikler, Denizlililerden ve kent sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.



Sanata ve sosyal yaşama destek



Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle kentteki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın ücretsiz olarak katılabildiği yaz konserleri, Denizli'nin sosyal yaşamına renk katarken, yaz akşamlarını açık havada müzikle buluşturmaya devam ediyor.



Denizli'nin sevilen sesleri sahne alıyor



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları Ahmet Nuri Çağdaş, İsmail Barkan, Emin Mert Boyacıoğlu, Ahmet Algün ve Işıl Koç'un sahne aldığı konserlerde, Türk sanat müziğinden halk müziğine ve popüler eserlere kadar farklı müzik türlerinden seçkin örnekler seslendiriliyor. Sanatçıların güçlü performansları, parkları dolduran binlerce müziksevere keyif dolu yaz akşamları yaşatıyor.



Her hafta farklı bir mahallede müzik ziyafeti



Kültür ve sanatseverleri buluşturan açık hava konserleri, hava şartlarına bağlı olarak yaz boyunca müzikseverlerin buluşma noktası olmaya devam edecek. Her hafta Cuma günleri saat 21.00'de İncilipınar Parkı'nda, her hafta Cumartesi günleri saat 21.00'de Adalet Parkı'nda ve şehrin farklı mahallelerinde düzenlenen konserler, 12 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek.